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  4. Taksim Meydanı'nda korkulu anlar! Kalp hastası genç bir anda yere yığıldı

Taksim Meydanı'nda korkulu anlar! Kalp hastası genç bir anda yere yığıldı

10.08.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Meydanı'nda fenalaşarak yere yığılan genç paniğe neden oldu. Yerde yatan yabancı uyruklu gencin kalbinin sıkıştığını anlayan vatandaşlar kalp masajı yaparak müdahale etti.

Taksim Meydanı'nda korkulu anlar! Kalp hastası genç bir anda yere yığıldı

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kalp hastası olduğu öğrenilen Muhammet E.(20), ilaçlarını kullanmayı geciktirdiği için meydanda yürürken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Yerde yatan genci gören vatandaşlar, kalbinin sıkıştığını anlayınca gencin kalbine masaj yaparak müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan gence ilk müdahalesini gerçekleştirerek Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavisi devam eden gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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(İHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
RABBİM ŞİFASINI VERSİN TÜM HASTALARIMIZA
Yabancı uyruklu daha çok galiba yerlilerden her haberde onlar .
zaten yabancı olmasa şaşarım.

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