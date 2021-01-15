HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Taksim Meydanı’nda 'pes' dedirten olay: Bayılma numarasıyla insanlardan para istedi

Taksim Meydanı’nda 'pes' dedirten olay: Bayılma numarasıyla insanlardan para istedi

15.01.2021 09:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Taksim Meydanı’nda 'pes' dedirten olay: Bayılma numarasıyla insanlardan para istedi

Taksim Meydanı’nda simit satıyormuş gibi dolaşan bir çocuk, bayılma numarası yaparak insanlardan para almaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, şüpheli, polis ekipler tarafından gözaltına alındı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde eline simit tepsisi alarak, simit satıyormuş gibi yapan şahıs, bir anda kendini yere atarak bayılma numarası yaptı. İnsanlara duygu sömürüsü yapan ve kendisini bir anda yere atan kişinin tepsisinde bulunan simitler yere saçılırken yere düşen kişinin ağzından, daha önce sürdüğü bir madde nedeniyle kırmızı sıvı aktı. Ağzından kan geldiği izlenimini oluşturan kişi, bu şekilde vatandaşları hasta olduğuna inandırmaya çalıştı. Yere düşen kişinin yanına koşan vatandaşlar simitçiye yardım etti.

Durumdan şüphelenen bölgedeki Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, polis merkezine götürerek ceza kesti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
Kar yağışını izlemek için gittikleri yaylada 6 saat mahsur kaldılarKar yağışını izlemek için gittikleri yaylada 6 saat mahsur kaldılar
Instagram karanlık mod nasıl açılır? Android ve iOS siyah mod açma işlemiInstagram karanlık mod nasıl açılır? Android ve iOS siyah mod açma işlemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

MSB kararıyla iki askeri hakim meslekten ihraç edildi

MSB kararıyla iki askeri hakim meslekten ihraç edildi

Acı haber: Kurmay Yarbay Cömert şehit oldu

Acı haber: Kurmay Yarbay Cömert şehit oldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Cuma mesajları 2021... 15 Ocak 2021 yeni, resimli, yazılı ve hadisli hayırlı cumalar mesajları! Cuma duaları!

Hayırlı cumalar mesajları

Kar yağışını izlemek için gittikleri yaylada 6 saat mahsur kaldılar

Kar yağışını izlemek için gittikleri yaylada 6 saat mahsur kaldılar

Antalya’da kasasında iki çocuğun bulunduğu kamyoneti kaçıran şüpheli yakalandı

Antalya’da kasasında iki çocuğun bulunduğu kamyoneti kaçıran şüpheli yakalandı

İşte beden dili hareketleri anlamları! Hareketleriniz duygularınızın mesajı olabilir

Dikkat! Farkında bile olmadan kendinizi ele verebilirsiniz

Kendisine ‘sihirli mantar’ enjekte eden adamın kanında mantar büyüdü

Kendisini tedavi etmeye kalkan adam canını zor kurtardı

Esenler'de şoke eden anlar! Lüks aracı vatandaşların gözü önünde soydular

Bu kadarına da pes! Herkesin gözü önünde yaptılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.