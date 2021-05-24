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  4. Taksim Meydanı'nda şaşırtan olay! Gözaltına alınmamak için soyundu

Taksim Meydanı'nda şaşırtan olay! Gözaltına alınmamak için soyundu

24.05.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Meydanı’nda erkek arkadaş için kavga eden Faslı 2 kadın turistten biri, polis tarafından gözaltına alınmak istenince soyundu.

Taksim Meydanı'nda şaşırtan olay! Gözaltına alınmamak için soyundu

Taksim Meydanı'nda 20 Mayıs Perşembe günü yaşanan olayda; Faslı 2 kadın turist, erkek arkadaş meselesinden tartışmaya başladı. Ancak kadınların tartışması, kavgaya dönüştü. Birbirlerine saçlarından tutup vuran kadınlar, gelen polis ekipleri, güçlükle ayırdı.

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POLİS MERKEZİNE GİTMEMEK İÇİN SOYUNDU

Kavganın ardından polis, kadınları ifadeleri alınmak üzere polise merkezine götürmek istedi. Ancak kadınlardan biri, polislere direnmeya başladı. Polis aracına binmek istemeyen kadın, soyundu. Polis ekiplerinin iknasıyla giyinen kadın, gözaltına alındı.

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DHA

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