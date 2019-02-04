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Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 15:48 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Taksim Meydanı'nda bulunan tramvay durağına saat 15.00 sıralarında bırakılan çantayı görenler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler durağın çevresine şerit çekerek önlem aldı. Uzman ekipler çantada inceleme yaptı.

Çantanın içinden kıyafet çıkarken, polis çantaya incelemek üzere el koydu. (DHA)

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