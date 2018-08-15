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Taksim Meydanı'nda taciz rezaleti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 08:46 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı’nda bir şahıs, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Taksim Meydanı’nda bulunan festival alanında görevli bir kadın, taciz edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Sözlü ve fiziki olarak taciz edildiğini belirten kadının şikayeti üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.

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Kısa bir süre içerisinde ekipler şahsı bularak gözaltına aldı. Taciz iddiasıyla gözaltına alınan A.Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Şüphelinin karakola götürüldüğü sırada suçlamaları kabul etmediği görüldü. Taksim Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerin ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Taksim beyoğlu taciz cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
EN SON TAKSİME GİTTİĞİMDE %98 ARAP %2 Sİ TÜRK TÜ LANET SURİYELİLER İŞGAL ETMİŞ
BURASI TÜRKİYE ARTIK TACİZCİYE YER YOK LİNÇ EDECEKSİN ORADA. KİMSE KİMSENİN KIZINI TACİZ EDEMEZ.
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