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Taksim Meydanı'nda turist kadın ile taksici arasında arbede

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 10:11 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan kadın turiste taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadının tepki göstermesiyle taksi şoförüyle arasında arbede çıktı. Kendisine tükürdüğünü iddia ettiği turisti darp eden taksi şoförü gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'nda turist kadın ile taksici arasında arbede

Taksim Meydanı’nda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Taksim Meydanı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan turist Yasen T.’ye seyir halindeki taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle turist kadın önce yere düştü ardından ayağa kalkarak taksi şoförüne tepki gösterdi.

ARBEDE ÇIKTI

Aracından inen şoförün karşılık vermesi üzerine İsrailli turist taksi şoförüne tükürdü. Bunun üzerine ikili arasında arbede çıktı. Bunu gören çevredeki vatandaşlar araya girerek ikiliyi ayırmaya çalıştı. Ancak arbede sırasında turist kadın fenalık geçirdi. Meydanda arbede yaşandığını gören güven timleri ise olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Taksiciden şikayetçi olduğunu belirten turist kadın ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Taksi şoförü Erkan K.’nın da turistten şikayetçi olmasıyla taraflar adli işlemlerin yapılması için Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Meydana gelen olayın kesin sebebinin anlaşılması amacıyla Taksim Meydanı’nda bulunan şehir polis kameralarının inceleme altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Taksim Meydanı taksici

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