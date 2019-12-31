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  4. Taksim Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği

Taksim Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 19:31 | Son Güncelleme

Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda hareketlilik yaşanıyor.

Kutlamalar için üst seviyede güvenlik tedbirleri alınırken Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresi demir bariyerlerle çevrildi. Polis ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne giriş noktalarda üst araması yaptı.

BİNLERCE KİŞİ İSTİKLAL CADDESİ'NE AKIN ETTİ

Yeni yılı Taksim'de karşılamak isteyen binlerce İstanbullu, meydanda ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Yerli ve yabancı birçok turistin uğrak mekanı olan İstiklal Caddesi, Galatasaray Meydanı'nda bulunan yılbaşı süsleri ile vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

(DHA)

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Taksim Meydanı Taksim yeni yıl yılbaşı Küçük Kadınlar

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