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  4. Taksim Meydanı'nda yılbaşı hazırlıkları 

Taksim Meydanı'nda yılbaşı hazırlıkları 

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 06:42 | Son Güncelleme

Yeni yıla saatler kala, yılbaşı kutlamalarının önemli adreslerinden biri olan Taksim Meydanı'na kutlamalarda güvenlik önlemi almak amacıyla demir bariyerler getirildi.

2020 yılına saatler kala, yılbaşı kutlamalarının bir numaralı adres olan Beyoğlu Taksim Meydanı'na güvenlik önlemleri kapsamında demir bariyerler getirildi.

Taksim Meydanı ile Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi üzerinde bir çok noktasına konulan bariyerler gündüz ekipler tarafından açılarak Taksim Meydanı, güvenlik koridoru içine alınmış olacak.

Ayrıca bariyerler dışında Taksim Meydanı'nın bir çok noktasına ışıklı süslemeler yerleştirildi.

Meydanda bulunan ağaçlara takılan ışıklandırmalar ile ışıklı süslemeler renkli görüntüler oluşturdu.

Bazı vatandaşlar da ışıklı süslemeler ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksim Meydanı yılbaşı yeni yıl

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