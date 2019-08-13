HABER

Taksim Meydanı önerileri için 4 ay süre

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Mehmet DEMİRKAYA / İstanbul DHA -  İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve Basın Sözcüsü Murat Ongun, Taksim Meydanı'nın peyzaj mimarisinin yeniden düzenlenmesi için yarışma açılacağını, öneri projelerin alınması için de 3-4 ay süre verileceğini söyledi.

Mehmet DEMİRKAYA / İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve Basın Sözcüsü Murat Ongun, Taksim Meydanı'nın peyzaj mimarisinin yeniden düzenlenmesi için yarışma açılacağını, öneri projelerin alınması için de 3-4 ay süre verileceğini söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun dün Taksim Meydanı ile ilgili yaptığı açıklamaların ayrıntıları belli olmaya başladı. İBB Başkan Danışmanı Ongun, yeraltına alınan araç yollarının yeniden üstü alınması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını açıkladı. Başkanın açıklamasının, mevcut betonlaşmış durumdaki meydanın, peyzaj düzenlemesiyle daha güzel ve yaşanılır bir duruma kavuşturulmasını kapsadığını vurgulayan Ongun, "Mimari yarışma açılacak. Öneri projelerin alınabilmesi için de 3-4 ay süre verilecek. Bu projeler daha sonra kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

İmamoğlu ve Taksim Meydanı

İmamoğlu dün Taksim Meydanı ile ilgili özetle "Çırılçıplak, bir şey ifade etmeyen koca meydanların kente kimlik katmadığını düşünüyorum. Taksim de bunlardan bir tanesi. İyi düşünerek yapmak zorundayız. Taksim Meydanı için yarışma, davet usulü olabilir. Sonrasında da vatandaşların beğenisine sunacağız" demişti.

İmamoğlu, 4 Temmuz'da da Taksim Meydanı ile ilgili bir açıklama yaparak "Taksim en öncelikli noktalarımızdan birisi. Taksim'de yapılan bir uygulama var ve kimseyi mutlu etmiyor. Beton herkesi mutsuz ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu 28 Mart 2019 tarihinde de Taksim Meydanı konusuna değişmiş, "Orada çırılçıplak bir meydan üretildi. Beton denizi gibi bir şey. Şehrin kimliği olan bir meydan, kimliksiz bir meydana dönüştü" diye konuşmuştu.

Anadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldıAnadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldı
Belkiçalı heykeltıraşın 'nazar boncuğu' yeni yerindeBelkiçalı heykeltıraşın 'nazar boncuğu' yeni yerinde
Zonguldak'ta sis etkili olduZonguldak'ta sis etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Olay paylaşım! Tepki yağdı

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Hatay'da tren traktöre çarptı! Görüntüler şoke etti

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Emniyet kemeri takan ailelere jandarmadan tatil hediyesi

Jandarmanın durdurduğu ailelere sürpriz

Düğün dönüşü kaza! İki genç kız hayatını kaybetti

Dilara ve Edanur'dan kahreden haber!

Sakarya'da denize giriş yasaklandı!

Flaş! Denize girişler yasaklandı

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.