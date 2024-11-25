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  4. Taksim Meydanı ve çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı

Taksim Meydanı ve çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı

25.11.2024 18:36
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle izinsiz eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi. Meydan akşam saatlerinden itibaren kapatıldı.

Taksim Meydanı ve çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle İstanbul'da alınan güvenlik önlemleri kapsamında saat 15.00 itibariyle M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın geçici olarak kapatılmıştı.

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İzinsiz gösterilerin engellenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla akşam saatlerinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi polis ekipleri tarafından bariyerlerle çevrilerek kapatıldı. (DHA)
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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Taksim Meydanı
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