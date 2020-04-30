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Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı'nda 1 Mayıs önlemleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 15:28 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde güvenlik önlemleri nedeniyle bariyerlerle çevrildi.

Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı'nda 1 Mayıs önlemleri

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 1 - 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yasağa rağmen kutlama için izinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyebilecek gruplara karşı polis ekipleri, birtakım önlemler aldı. Bir süre önce getirilen bariyerler bugün ekiplerce Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı çevresine yerleştirildi.

Sokağa çıkma yasağının başlayacağı saat 00.00'dan itibaren ise Taksim Meydana çıkan bütün yolların trafiğe kapatılacağı öğrenildi.

(DHA)

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