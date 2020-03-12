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  4. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüs önlemleri artırıldı

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüs önlemleri artırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 14:41 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediyesi, başta Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi olmak üzere ilçe genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerini arttırdı.

Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde bulunan tüm ortak kullanım alanlarında oluşabilecek bakteri ve virüs tehditlerini engellemek amacıyla belediye bünyesinde Beyoğlu Özel Dezenfekte ekibi kuruldu.

ÇOK SAYIDA NOKTADA DEZENFEKTE ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan ekipler, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Taksim Meydanı ve İstiklal
Caddesi başta olmak üzere ilçede bulunan tüm işlek caddeler, camiler, kütüphaneler, okullar, semt konakları, parklar, kamu binaları, iş yerleri ile spor salonları ve belediye binasında dezenfekte çalışması başlattı.

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Müftülüğü ile koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede bulunan tüm ibadethanelerin ve okulların hafta sonuna kadar tamamen dezenfekte edilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar, koronavirüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Taksim Meydanı İstiklal Caddesi koronavirüs

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