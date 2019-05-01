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TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKMAK İSTEYEN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:13 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA-Özgür KUMANOVALI-Hüseyin COŞKUN/ İstanbul DHA 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.  Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydanı'na yürümek isteyen, elinde '1 Mayıs yazılı' pankart taşıyan biri kadın 2 kişiye polis müdahale etti.

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA-Özgür KUMANOVALI-Hüseyin COŞKUN/ İstanbul DHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.
Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydanı'na yürümek isteyen, elinde '1 Mayıs yazılı' pankart taşıyan biri kadın 2 kişiye polis müdahale etti. Göstericiler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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- İki kişinin görüntüsü
- Polis müdahalesi
- Gözaltına alınması
- Detaylar

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