Taksim Meydanı'na girmek isteyen gruba polis müdahalesi

Gülseli KENARLI - Güven USTA - Cemal YURTTAŞ-Özgür KUMANOVALI /İSTANBUL, (DHA) SIRASELVİLER Caddesi'nden Taksim Meydanı'na girmek isteyen gruba, polis müdahale etti. "Devrimci Gençlik Dernekleri" üyesi 14 kişilik bir grup, Taksim Meydanı'na çıkmak istedi. Sıraselviler Caddesi'nde bariyerlerle çevrili meydana girmek isteyen gruba polis müdahale etti.
Gruptakiler direnmesi üzerine, polis ile göstericiler arasında arbede çıktı. Yere yatırılarak gözaltına alınan eylemciler polis otobüsüyle emniyete götürüldü.
(FOTOĞRAF)
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