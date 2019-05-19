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Taksim Meydanı'nda 19 Mayıs kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 11:26 | Son Güncelleme

  19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Can EROK/İSTANBUL, (DHA) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve gazi askerler katıldı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, tören alanına girenleri tek tek aradı. Etkinlik programının açıklanmasının ardından başlayan törende ilk olarak, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çelengi Cumhuriyet Anıtı önüne konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından parti ve STK temsilcileri Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. Fatih Karagümrük Spor Kulübü Tekvando Takımı da alanda kısa bir gösteri yaptı.

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