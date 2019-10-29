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Taksim Meydanı’nda ’29 Ekim’ coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Hasdal 52.Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı Bando Takımı Taksim Meydanı’nda mini bir konser verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Hasdal 52.Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı Bando Takımı Taksim Meydanı’nda mini bir konser verdi. Vatandaşlar bando eşliğinde coşkuyla Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Meydanı’na gelen Hasdal Hasdal 52.Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı Bando Takımı mini bir konser verdi. Konsere vatandaşın ilgisi büyük oldu. Vatandaşlar çalınan marşlara alkışlarla tempo tutarak eşlik etti. İzmir Marşı’yla coşan vatandaşlar konser veren bando takımına asker selamı vermeyi de ihmal etmedi.
- 95 yaşındaki Şevki Amcanın Cumhuriyet Aşkı engel tanımadı
Askeri bando konseri öncesinde ise vatandaşların Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde ise hatıra fotoğrafı çektirdikleri görüldü. Yerli ve yabancı turistlerin bu özel günde Türk bayraklarıyla fotoğraf çektirmesi kameralara yansıdı. Yürümekte güçlük çeken ancak kutlamalar için Taksim Meydanı’na gelen 95 yaşındaki Şevki Nuri Gölçiçek’in Cumhuriyet aşkı ise görenleri duygulandırdı.

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