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TAKSİM MEYDANI'NDA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 10:16 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL DHA 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıldönümü nedeniyle Taksim Meydanı'nda tören düzelendi.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL DHA
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıldönümü nedeniyle Taksim Meydanı'nda tören düzelendi.
Taksim Meydanı'ndaki tören öncesi Cumhuriyet Anıtı çevresi polis bariyerleri ile kapatıldı. Çevrede Özel Harekat ve çevik kuvvet polisleri önlem aldı. 09.30'da başlayan törende İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve siyasi parti temsilcileri yer aldı. Tören sırasında polis ekipleri Taksim Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis helikopteri de Taksim üzerinde denetim yaptı. Meydanda bulunanlar töreni ilgiyle izledi. Özel harekat polisleri anıt çevresinde ve binaların çatılarında hazır bekledi. Çelenklerin Cumhuriyet Anıtına bırakılması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü:
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-Tören alanından görüntü
-İstanbul Valisi Vasip Şahin'in gelişi
-Protokolden görüntü
-Çelenklerin sunulması
-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
-Genel ve detaylar

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