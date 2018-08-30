Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL, ( DHA) 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıldönümü nedeniyle Taksim Meydanı'nda tören düzelendi.
Taksim Meydanı'ndaki tören öncesi Cumhuriyet Anıtı çevresi polis bariyerleri ile kapatıldı. Çevrede Özel Harekat ve çevik kuvvet polisleri önlem aldı. Saat 09.30'da başlayan törende İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve siyasi parti temsilcileri yer aldı. Tören sırasında polis ekipleri Taksim Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis helikopteri de Taksim üzerinde denetim yaptı. Meydanda bulunanlar töreni ilgiyle izledi. Özel harekat polisleri anıt çevresinde ve binaların çatılarında hazır bekledi. Çelenklerin Cumhuriyet Anıtına bırakılması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
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