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Taksim Meydanı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 11:08 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören, Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.
İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören, Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlendi. Tören hazırlıkları sabah saatlerinde yapılırken, polis ekipleri Cumhuriyet Anıtı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.
Vatandaşların da izlediği törenin yapılacağı meydan bayraklarla donatıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Tören sonunda protokol üyeleri, Taksim’de kurulan 30 Ağustos Zafer Bayramı sergisinin açılışını yaptı.

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