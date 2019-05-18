Taksim Meydanı’nda kurulan dev ekranda binlerce vatandaşla birlikte Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes’in EuroLeague Final Four Yarı Final maçını izleyen Başkan Yıldız, “Dünyanın bir ucunda iki Türk takımı güzel bir basketbol oyunu sergiliyorlar. Biz de istedik ki, Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı Beyoğlu’nda Taksim Meydanı’nda vatandaşlarımız bu basketbol ziyafetini izlesinler” dedi.

Turkish Airlines EuroLeague Final Four Yarı Finalleri’nde temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldiler. Dev karşılaşmayı izlemek isteyen binlerce taraftar Beyoğlu Belediyesi tarafından Taksim Meydanı’nda kurulan dev ekranın etrafında bir araya geldi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız alana gelerek vatandaşlarla birlikte karşılaşmayı izledi. Renkli görüntülere ve büyük bir coşkuya sahne olan gecede, Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu 92-73 mağlup ederek EuroLeague Finali’ne yükselmeyi başardı.

“Dev bir ekranla bu keyfi yaşamalarını arzu ettik”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, etkinlikte yaptığı konuşmasında kazananın Türk basketbolu olacağını belirterek, “Dünyanın bir ucunda iki Türk takımı güzel bir basketbol oyunu sergiliyorlar. Biz de istedik ki, Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı Beyoğlu’nda Taksim Meydanında bütün vatandaşlarımız bu basketbol ziyafetini izlesinler. Şuan da Taksim Meydanı’nda vatandaşlar genciyle yaşlısıyla hep birlikte bu güzel karşılaşmayı izliyorlar. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak burada kurduğumuz dev bir ekranla bu keyfi yaşamalarını arzu ettik” dedi.

‘Final Four’ heyecanı pazar günü de devam edecek

19 Mayıs Pazar günü oynanacak Turkish Airlines EuroLeague Final Four Final karşılaşması için de yine Taksim Meydanı’nda dev ekran kurulacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen vatandaşlar Taksim Meydanı’na gelerek final maçını da dev ekrandan canlı olarak izleyebilecekler.