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TAKSİM MEYDANI'NDA FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN İNTİHAR GİRİŞİMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 17:26 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı'nda bir binanın 2'nci katına çıkıp intihar giriminde bulunan kişi ortalığı birbirine kattı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Taksim Meydanı'nda bir binanın 2'nci katına çıkıp intihar giriminde bulunan kişi ortalığı birbirine kattı. İtfaiye ve polis ekiplerine saksı atan, kafasını camlara vuran kişi para alınca intihardan vazgeçti. İntihar girişimi sırasında kameralara film sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.
Şehit Muhtar Bey Caddesi girişinde bulunan 5 katlı bir binanın 2'nci katına çıkarak intihar girişiminde bulunan İbrahim A. çevrede korku ve paniğe neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Tehlikeli şekilde sürekli yer değiştiren İbrahim A. olay yerine gelen ekiplere saksı atıp kafasını sürekli camlara vurarak kimsenin yaklaşmalarına izin vermedi. Taksim Meydanı'nda toplanan meraklı kalabalık olan biteni cep telefonları ile görüntülemek için adeta birbiriyle yarıştı.

19'UNCU İNTİHAR GİRİŞİMİ PARAYI ALINCA VAZGEÇİYOR
Maddi sıkıntıları olduğunu söyleyen İbrahim A. için vatandaşlar olay yerine bebek bezi ve gıda ürünleri getirdi. Daha sonra para verilen İbrahim A. intihar girişiminden vazgeçerek ikna oldu. İfadesi için polis merkezine götürülen İbrahim A.'nın İstanbul'un çeşitli semtlerinde daha önce 18 defa intihar girişiminde bulunup her seferinde para aldıktan sonra eylemini sonlandırdığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:
-İntihar girişiminde bulunan kişi
-Olay yerindeki polis, itfaiye ve sağlık ekipleri
-İbrahim A.'nın tehlikeli şekilde yer değiştirmesi
-Taksim Meydanı'nda toplanan kalabalık
-Polisin kalabalığı uzaklaştırmaya çalışması
-Cep telefonu ile görüntü çekenler
-İbrahim A.'nın ekiplere saksı atması
-İkna çabaları
-İbrahim A.'nın kafasını defalarca cama vurması
-Vatandaşların getirdiği bebek bezleri ve gıda ürünleri
-İbrahim A.'ya para verilmesi
-İntihardan vazgeçmesi
-Polis aracına alınması
-Genel ve detay görüntüler

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