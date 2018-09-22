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Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 10:21 | Son Güncelleme

TAKSİM Meydanı'nda düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) - TAKSİM Meydanı'nda düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri esnaf ve çevre sakinlerinden gelen yoğun ihbarlar üzerine Taksim Meydanı'nda fuhuş pazarlığı yapan kişilere operasyon yaptı. Yapılan operasyonda çoğu yabancı uyruklu 14 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar işlemler için Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Polis merkezine girişte kamerayı gören kadınların yüzlerini kapatmaya çalıştıkları görüldü.

(FOTOĞRAF)

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonuTaksim Meydanı'nda fuhuş operasyonuTaksim Meydanı'nda fuhuş operasyonuTaksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

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