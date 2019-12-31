HABER
  4. Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri

Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 16:23 | Son Güncelleme

  YENİ  yıla saatler kala, yılbaşı kutlamalarının önemli adreslerinden biri olan Taksim Meydanı'nda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dün akşam saatlerinde getirilen demir bariyerler günün ilk saatlerinde meydan çevresine yerleştirildi.

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) YENİ yıla saatler kala, yılbaşı kutlamalarının önemli adreslerinden biri olan Taksim Meydanı'nda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dün akşam saatlerinde getirilen demir bariyerler günün ilk saatlerinde meydan çevresine yerleştirildi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin yeni yıla daha saatler olmasına rağmen kalabalıklaştığı görüldü. Yeni yıla Beyoğlu'nda girmek isteyen vatandaşlar ve turistler, soğuk ve yağışlı hava aldırış etmeden sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim'i doldurdu.

Öğleden sonra da aksim Meydanı'nda girmek isteyen kişiler, başta İstiklal Caddesi olmak üzere meydana açılan yollarda çanta ve üst aramalarından geçirildi. İtfaiye araçları da Taksim Meydanı'nda hazır bekletiliyor.

Yılbaşı kutlamalarının bir diğeri adresi Ortaköy Meydanı'nda ise İstanbul Boğazı'nda yapılacak havai fişek gösterisi için platform kurulduğu gözlendi.

(FOTOĞRAFLI)

PARTNER Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonuİstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
Su birikintisi toprak kaymasına neden olduSu birikintisi toprak kaymasına neden oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Ankara'da korkunç olay!

Ankara'da korkunç olay!

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Yüzlerce kişi Büyükelçilik binasına girdi

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Son seçim anket sonuçları! Kanal İstanbul...

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 IŞİD'li yakalandı! Cep telefonlarından çıkan görüntüler şoke etti

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 6 kişi daha gözaltına alındı

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 6 kişi daha gözaltına alındı

Yılbaşına saatler kaldı! Taksim'e akın ettiler

Yılbaşına saatler kala Taksim'de son durum

Deniz taksiler Fadıl Akgündüz'e devredilmişti! Çürümeye terk edildiler

'Jet Fadıl'a devredilmişti! Kaderlerine terk edildiler

Gaziantep'te 80 metreden yuvarlanan TIR'ın şoförü yaralandı

Korkunç kaza! 80 metreden yuvarlandı

Adıyaman'da korkunç olay! 2 çocuğunun gözü önünde karısını öldüresiye dövdü

2 çocuğunun gözü önünde karısını öldüresiye dövdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.