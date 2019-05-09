Taksim Meydanı'nda iftar sofrası kuruldu

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'nda kurulan iftar çadırının ilk gününde, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız vatandaşlarla bir araya geldi.

Yıldız, iftar öncesi yaptığı konuşmada ramazan ayının Türkiye ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

İftar çadırının gündüz de tanzim çadırı olarak hizmet vereceğini belirten Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Beyoğlu Belediyesi olarak sizlere her zaman hizmet etmenin yollarını aradık. Önümüzde çok önemli bir seçim var. İstanbul tekrar kararını verecek. Yüksek Seçim Kurulunun sandıklarda tespit edilen usulsüzlüklerden sonra aldığı kararı saygıyla karşılıyor ve yeni adayımız, eski Meclis Başkanımız, proje adamı Binali Yıldırım'la İstanbulluların desteğiyle ve sizin dualarınızla hep beraber yürüyeceğiz. Bizler her zaman söylediğimiz gibi Beyoğlu'nu beraber yönetecek, birlikte istişare edecek ve kardeşlerimizle huzurlu, güvenli ve yeşil bir Beyoğlu için çalışacağız."

Beyoğlu Belediyesinin Taksim Meydanı'nın yanı sıra Hasköy sahilinde de kurduğu iftar çadırı, ramazan ayı boyunca vatandaşlara hizmet verecek.

