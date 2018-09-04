TAKSİM MEYDANI'NDA İNTİHAR GİRİŞİMİ-1

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Taksim Camii yapımında kullanılan vince çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.
Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden Taksim Camii inşaatında kullanılan bir vincin üstüne çıkan kişi intihar girişiminde bulunuyor.. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polisin ikna çabaları sürerken meydandakiler de cep telefonu ile görüntü alıyor.
Görüntü Dökümü
-Cami inşaatında kullanılan vince çıkan kişi
-Olay yerindeki polis ve itfaiye ekipleri
-Olayı izleyen vatandaşlar
-Cep telefonu ile görüntü çekenler
-Genel ve detay görüntüler
CHP'den çalışanlarla ilgili dikkat çeken öneri: Maaşlar her ay arttırılsın
Adalet Bakanı Gül: Çocuklar icra daireleri aracılığıyla alınmayacak
Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!
AK Parti'den 'MHP ile ittifak yapabiliriz' açıklaması
NASA şoke etti: Dünya yanıyor!
Meteoroloji'den 'sıcaklık' uyarısı! İşte hava durumuna ait son bilgi
Bakan Selçuk tarih verip açıkladı! Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor
Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı
Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde
Yeni iPhone'lar daha tanıtılmadan Apple'ı uçurdu!
Dikkat! Telefon görüşmelerini izinsiz kaydeden casus yazılım!
Okuyucu Yorumları 0 yorum