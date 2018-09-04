TAKSİM MEYDANI'NDA İNTİHAR GİRİŞİMİ-1

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Taksim Camii yapımında kullanılan vince çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.

Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden Taksim Camii inşaatında kullanılan bir vincin üstüne çıkan kişi intihar girişiminde bulunuyor.. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polisin ikna çabaları sürerken meydandakiler de cep telefonu ile görüntü alıyor.

Görüntü Dökümü

-Cami inşaatında kullanılan vince çıkan kişi

-Olay yerindeki polis ve itfaiye ekipleri

-Olayı izleyen vatandaşlar

-Cep telefonu ile görüntü çekenler

-Genel ve detay görüntüler

