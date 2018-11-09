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TAKSİM MEYDANI'NDA İTFAİYE'DEN KEDİ KURTARMA OPERASYONU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 14:14 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı'nda bir aracın motor kısmına giren kediyi kurtarmak için gelen itfaiye ekipleri telefondan kedi sesi açarak onu dışarı çıkarmaya çalıştı.

*Telefondan açılan kedi sesine tepki verince, yeri anlaşılabildi.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Taksim Meydanı'nda bir aracın motor kısmına giren kediyi kurtarmak için gelen itfaiye ekipleri telefondan kedi sesi açarak onu dışarı çıkarmaya çalıştı. Taksim Meydanı'nda aracından kedi sesi geldiğini duyan sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bir süre sonra gelen Beyoğlu itfaiye grubuna bağlı ekipler çalışmalara başladı. Bir itfaiye eri telefondan açtığı kedi sesiyle aracın motor kısmana giren kedinin dikkatini çekip dışarı çıkmasını sağlamaya çalıştı. Hayvansever bir kadın da "Gel canım, gel oğlum, hadi gel" diye sürekli kediye seslendi.

ÜÇ ARACIN ALTINA GİRDİ SONUNDA YAKALANDI
Uzun çabalar sonucu çıkan kedi bir anda koşarak kurtarma çalışmaları için gelen itfaiye aracının altına girdi. Bir süre de buradan çıkarılmak için uğraşılan kedi oradan da çıkıp başka bir aracın altına girdi. Daha sonra tekrar itfaiye aracının altına giren kedi sonunda itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Yavru kedi bakımlarını yapmak istediğini söyleyen hayvansever kadına teslim edildi. Evinden kedi kafesi getiren kadın itfaiyecilere teşekkür ederek aldığı kediyi götürdü.

Görüntü dökümü
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-Kediyi kurtarma çalışmaları
-Telefondan kedi sesi açan itfaiyeci
-Hayvansever kadının kediye seslenmesi
-İtfaiye aracının altına giren kedinin çıkarılmaya çalışılması
-Telefondan tekrar kedi sesi açılması
-Kedinin daha sonra başka bir aracın altına girmesi
-İtfaiyecinin toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışması
-Yaşlı bir kadının kurtarma çalışmalarına yardım etmeye çalışması
-Tekrar itfaiye aracının altına giren kedinin yakalanması
-Hayvansever kadının evden kedi kafesi getirmesi
-Kedinin kafese alınması
-Kediyi alan hayvansever kadın ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler

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