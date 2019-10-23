Taksim Meydanı'nda polis kovaladığı kapkaç şüphelisini böyle yakaladı 

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) - TAKSİM Meydanı'nda bir turistin telefonunu kapkaç yaparak çaldığı ileri sürülen şüpheli, yaklaşık 400 metre kaçabildi. Polisin kıskıvrak yakaladığı şüpheli, polis merkezine götürüldü. Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında yaşandı. Bir kişi, Taksim Meydanı'nda dolaşan Faslı çiftin yanına yaklaşarak, turist kadının telefonunu kapkaç yaparak kaçmaya başladı. Turist çift durumu, yakındaki polis ekibine bildirdi. Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, Cihangir tarafına doğru kaçtığı belirtilen kapkaç şüphelisinin peşine düştü. Ekipler, şüpheliyi, yaklaşık 400 metre ileride Sıraselviler Caddesi üzerinde kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin üzerinden çalınan cep telefonu da ele geçirildi. Kapkaç mağduru turistler şüpheliyi teşhis ederken, çalınan telefon da sahibine teslim edildi. Turistlerin şikayetçi olduğu şüpheli, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Taksim Polis Merkezine teslim edildi. Şüphelinin kaçarken polis tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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