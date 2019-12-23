HABER

Taksim Meydanı'nda şemsiyelilerin zor anları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 10:23 | Son Güncelleme

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodos bugün de etkisini sürdürdü.

Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM-Semih ÇALIŞKANİSTANBUL,(DHA) İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodos bugün de etkisini sürdürdü. Taksim Meydanı'nda vatandaşlar ve turistlerin şemsiyeleri ters döndü. Şemsiyelerini açmakta zorlanan bazı vatandaşlar çareyi şemsiyelerini hiç açmamakta buldu.

İstanbul genelinde etkili olmaya devam eden lodos ve sağanak yağış vatandaşa zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak iş ve okullarına gitmek için yollara düşen İstanbulluların lodos ve sağanak yağıştan korunmak için tedbirli oldukları görüldü. Vatandaşlar, soğuktan korunmak için kışlık montlarını giyerek şemsiyelerini de yanına almayı ihmal etmedi. Ancak etkili olan lodos nedeniyle şemsiyeler ters dönerken vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü.

ZEYTİNBURNU'NDA DEV DALGALAR
Zeytinburnu sahilde lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu. Lodos deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. İstanbul'da lodos ve sağanak yağışın gün boyu süreceği ve sıcaklık değerlerinin düşeceği kaydedildi.

(FOTOĞRAF)

'Göğüslerin sarkık' diyenlere böyle cevap verdi 'Göğüslerin sarkık' diyenlere böyle cevap verdi
Ankara’da Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi artırılacakAnkara’da Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi artırılacak
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçtiRus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Usta oyuncudan acı haber

Usta oyuncudan acı haber

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Manisa'da korku dolu gece! Ölümden döndüler!

Manisa'da korku dolu gece! Ölümden döndüler!

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

Denizli'de can pazarı! Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Hastanelerin acil servisleri doldu taştı

Hastanelerin acil servisleri doldu taştı

İkiz kardeşinin kimliğini kullanıyordu, polis kıskıvrak yakaladı

Cezaevi firarisinin ikiz kardeş oyununu polis bozdu

Bursa'daki vahşette yeni gelişme! Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

Motosiklet parçalara ayrıldı, 2 kardeş yaralandı

Motosiklet paramparça oldu, kardeşler yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.