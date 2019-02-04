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TAKSİM MEYDANI'NDA ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 15:54 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Doğanay YAVUZ - İSTANBUL DHA Taksim Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Doğanay YAVUZ - İSTANBUL DHA
Taksim Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Polisin incelediği çantanın içinden kıyafet çıktı.
Taksim Meydanı'nda bulunan tramvay durağına saat 15.00 sıralarında bırakılan çantayı görenler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler durağın çevresine şerit çekerek önlem aldı. Uzman ekipler çantada inceleme yaptı. Çantanın içinden kıyafet çıkarken, polis çantaya incelemek üzere el koydu.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Güvenlik önlemi
-Uzman ekibinin çantayı incelemesi
-Çantanın içinden çıkan kıyafetler
-Çantanın polis tarafından alınması
-Genel ve detaylar

PARTNERÖpücüklü kahvaltıÖpücüklü kahvaltı
Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmıTaksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı
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