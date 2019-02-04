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Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 17:30 | Son Güncelleme

TAKSİM Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi.

İdris TİFTİKCİ-Doğanay YAVUZ - İSTANBUL,(DHA)-TAKSİM Meydanı'nda tramvay durağındaki sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Polisin incelediği çantanın içinden kıyafet çıktı.

Taksim Meydanı'nda bulunan tramvay durağına saat 15.00 sıralarında bırakılan çantayı görenler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler durağın çevresine şerit çekerek önlem aldı. Uzman ekipler çantada inceleme yaptı. Çantanın içinden kıyafet çıkarken, polis çantaya incelemek üzere el koydu.

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