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Taksim Meydanı’nda şüpheli çanta bulundu. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 15:22 | Son Güncelleme

IHAAW151222-ASA/04-02-2019 - Taksim Meydanı’nda şüpheli çanta bulundu. 04.02.2019 15:12:22 TSI NNNN

IHAAW151222-ASA/04-02-2019

- Taksim Meydanı’nda şüpheli çanta bulundu. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

04.02.2019 15:12:22 TSI
NNNN

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