HABER

Taksim Meydanı’nda şüpheli paket alarmı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 16:16 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı’na bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Taksim Meydanı’na bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerini alarma geçirdi. Bir turiste ait olduğu öğrenilen çantanın içinden kıyafet çıktı. Polis ekipleri caddede önlem alırken, bazı vatandaşlar da duruma aldırış etmeden o anları öz çekim yaparak cep telefonlarına kaydetti.
Olay, 15.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taksim tramvay durağının yanında şüpheli çanta görenler vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, durak çevresine güvenlik şeridi çekti. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı çanta üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından özel kıyafet giyen bomba imha uzmanı çantayı açtı. Açılan çantanın içinden kıyafet çıktı. Olay yerine gelen bir turist, çantanın kendisine ait olduğunu ve durakta unuttuğunu söyledi. Bir süre daha çanta üzerinde inceleme yapan ekipler, daha sonra çantayı turiste teslim etti.
Öte yandan polis ekipleri caddede önlem alırken, bazı vatandaşlar duruma aldırış etmeden o anları film izler gibi izledi. Bazı vatandaşlar ise öz çekim yaparak o anları cep telefonlarına kaydetti.

PARTNERKızının saçını ketçapla yıkıyor! Nedenine şaşıracaksınız...Kızının saçını ketçapla yıkıyor! Nedenine şaşıracaksınız...
Seyir halindeki otomobil, alev alev yandıSeyir halindeki otomobil, alev alev yandı
Yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu ölen gencin cenazesi alındıYolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu ölen gencin cenazesi alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.