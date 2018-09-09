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Taksim Meydanı'nda TEKNOFEST hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 14:23 | Son Güncelleme

TAKSİM Meydanı'na vatandaşlara havada serbest uçuş deneyimini yaşatacak dikey rüzgar tüneli platformu kuruluyor.

Taksim Meydanı'nda TEKNOFEST hazırlığı

Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA)- TAKSİM Meydanı'na vatandaşlara havada serbest uçuş deneyimini yaşatacak dikey rüzgar tüneli platformu kuruluyor. Dikey rüzgar tüneli platformu 5 gün süreyle Taksim Meydanı'nda kalacak

20-23 Eylül tarihlerinde, İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST etkinliğine için Letonya'dan getirilen dikey rüzgar tüneli platformu etkinlik öncesi Taksim Meydanı'nda kuruluyor. Çelik platform üzerine kurulmuş, altında jet pervanesi vasıtasıyla yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldırarak havada serbest uçuş deneyimi yaşatacak Dikey rüzgar Tüneli platformunun montajı tamamlandığında yüksekliği 8 metre, çapı ise 25 metre olacak.

İNSANLARA SERBEST UÇUŞ DENEYİMİ YAŞATACAK

Dikey rüzgar tüneli hakkında bilgi veren Levent Kartal "Bu aslında serbest paraşütle atlama yapanların simülatörü diyebiliriz. Yani paraşütçülük eğitiminde kullanılıyor. Bunun yanında eğlence amaçlı da kullanılıyor. Rüzgar tüneli çeşitli ülkelerde farklı şekillerde değerlendiriliyor. Bu rüzgar tünelinde aynı anda 3 kişi gösteri yapabiliyor. Saatte yaklaşık 20 kişi, 3'er dakika eğlence amaçlı uçabilecek. Bu normalde eğitim ve eğlence amaçlı 5-6 metre yüksekliğine kadar insanları havada tutuyor ama 15 metreye kadar da akrobaside yükseltilebiliyor. Yarından itibaren test çalışmasının ardından hizmete sokacağız" dedi.

Daha önceden internet üzerinden kayıt yaptırmış kişilerin yararlanacağı dikey rüzgar tüneli platformu 5 gün süreyle Taksim Meydanı'nda hizmet verecek.

(FOTOĞRAF)

Taksim Meydanı'nda TEKNOFEST hazırlığıTaksim Meydanı'nda TEKNOFEST hazırlığıTaksim Meydanı'nda TEKNOFEST hazırlığıTaksim Meydanı'nda TEKNOFEST hazırlığı

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