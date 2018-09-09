HABER

Taksim Meydanı'nda TEKNOFEST hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 16:15 | Son Güncelleme

TAKSİM Meydanı'na vatandaşlara havada serbest uçuş deneyimini yaşatacak dikey rüzgar tüneli platformu kuruluyor.

Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA)- TAKSİM Meydanı'na vatandaşlara havada serbest uçuş deneyimini yaşatacak dikey rüzgar tüneli platformu kuruluyor. Dikey rüzgar tüneli platformu 5 gün süreyle Taksim Meydanı'nda kalacak 20-23 Eylül tarihlerinde, İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST etkinliğine için Letonya'dan getirilen dikey rüzgar tüneli platformu etkinlik öncesi Taksim Meydanı'nda kuruluyor. Çelik platform üzerine kurulmuş, altında jet pervanesi vasıtasıyla yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldırarak havada serbest uçuş deneyimi yaşatacak Dikey rüzgar Tüneli platformunun montajı tamamlandığında yüksekliği 8 metre, çapı ise 25 metre olacak. İNSANLARA SERBEST UÇUŞ DENEYİMİ YAŞATACAK Dikey rüzgar tüneli hakkında bilgi veren Levent Kartal "Bu aslında serbest paraşütle atlama yapanların simülatörü diyebiliriz. Yani paraşütçülük eğitiminde kullanılıyor. Bunun yanında eğlence amaçlı da kullanılıyor. Rüzgar tüneli çeşitli ülkelerde farklı şekillerde değerlendiriliyor. Bu rüzgar tünelinde aynı anda 3 kişi gösteri yapabiliyor. Saatte yaklaşık 20 kişi, 3'er dakika eğlence amaçlı uçabilecek. Bu normalde eğitim ve eğlence amaçlı 5-6 metre yüksekliğine kadar insanları havada tutuyor ama 15 metreye kadar da akrobaside yükseltilebiliyor. Yarından itibaren test çalışmasının ardından hizmete sokacağız" dedi. Daha önceden internet üzerinden kayıt yaptırmış kişilerin yararlanacağı dikey rüzgar tüneli platformu 5 gün süreyle Taksim Meydanı'nda hizmet verecek.

PARTNERErkek aslanın zor anları... 9 dişinin arasında...Erkek aslanın zor anları... 9 dişinin arasında...
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kahreden haber: 1 asker şehitHakkari'nin Yüksekova ilçesinde kahreden haber: 1 asker şehit
Bakan Koca, arkadaşının cenazesine katıldıBakan Koca, arkadaşının cenazesine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var

9 Eylül ‪İzmir'in Kurtuluşu kutlanıyor! İzmir nasıl kurtuldu?

9 Eylül ‪İzmir'in Kurtuluşu kutlanıyor! İzmir nasıl kurtuldu?

MHP Alucra İlçe Başkanı Vehbi Usta hayatını kaybetti

MHP Alucra İlçe Başkanı Vehbi Usta hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kahreden haber: 1 asker şehit

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.