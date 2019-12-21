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Taksim Meydanı'nda yeni yıl hazırlıkları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 19:32 | Son Güncelleme

TAKSİM Meydanı yeni yıla sayılı günler kala süslendi.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-TAKSİM Meydanı yeni yıla sayılı günler kala süslendi. İki gün süren çalışmalar sonunda süslemeler ışıklandırıldı.
2020 yılına sayılı günler kala Taksim Meydanı'nda İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) ekipleri süsleme çalışmaları yaptı. İki gün süren çalışmalarında "Mutlu Yıllar İstanbul 2020" yazısı, balon, şemsiye, hediye paketi gibi motifler ve ağaçlar ışıklandırıldı. Vatandaşlar ışıklı süslemelerin önüne geçerek bol bol fotoğraf çektirdi.

(FOTOĞRAF)

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