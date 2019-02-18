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Taksim Meydanı’ndaki şarj istasyonlarının ikinci kez çalınan soketleri yerine takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 14:43 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı’na akülü tekerlekli sandalyelerin şarjı için konulan istasyondan ikinci kez çalınan soketler yetkililer tarafından tekrar yerine takıldı.

Taksim Meydanı’na akülü tekerlekli sandalyelerin şarjı için konulan istasyondan ikinci kez çalınan soketler yetkililer tarafından tekrar yerine takıldı. Çalınan soketlerin takılması esnada İstasyonda bulunan engelli vatandaş Mehmet Zeki Eycan’ın ise büyük mutluluk yaşadığı görüldü.
Beyoğlu Belediyesi ile CK Boğaziçi Elektrik’in başlattığı ‘Hayatı Aydınlat’ projesi kapsamında konserden elde edilen gelirle İstiklal Caddesi girişi Nostaljik Tramvay durağına yapılan akülü sandalye şarj istasyonun kablo uçlarında bulunan soketler ikinci kez çalınmıştı. Bunun üzerine İstiklal Caddesi’ndeki şarj istasyonunda akülü sandalyelerini şarj etmek isteyen vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı. Konunun kamuoyuna yansıması üzerine harekete geçen servis yetkilileri, ikinci kez çalınan kablo uçlarındaki soketleri yerine taktı. Soketlerin montaj edilmesi sırasında istasyonun yanında bulunan engelli vatandaş Mehmet Zeki Eycan ise büyük mutluluk yaşadı. Mağduriyetinin giderildiği için yetkililere teşekkür eden Eycan, soketlerin takılması sonrası akülü sandalyesini de şarj etti.
“Bir daha olmamasını diliyorum”
Çok mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Zeki Eycan, “Çok mutluyum. Bir daha olmamasını diliyorum. İnşallah bir daha böyle şeylerle karşılaşmayız. Biz burada rahat rahat akülü sandalyelerimizi şarj etmek istiyoruz. Burada tedirgin olmadan dolaşmak istiyoruz. Son derece mutluyum” dedi.

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