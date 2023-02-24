Taksim saldırısının planlayıcısı Halil Menci kimdir? MİT, PKK/YPG'li Halil Menci'yi etkisiz hale getirdi!

Taksim saldırısının planlayıcısı Halil Menci etkisiz hale getirildi. Geçen sene yaşanan ve 6 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının planlayıcısı PKK/YPG'li Halil Menci öldürüldü. İşte Taksim saldırısının planlayıcısı Halil Menci ile ilgili bilgiler...

HALİL MENCİ KİMDİR?

Halil Menci, PKK/YPG'ye mensup bir terörsittir.

MİT, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcısı olduğunu tespit etti.

Geçtiğimiz yıl 13 Kasım'da İstanbul'un Taksim ilçesindeki İstiklal Caddesinde düzenşenen terör saldırısında 6 kişinin ölümüne 81 kişinin de yaralamanmasına sebep olan Halil Menci, Suriye'nin kuzeyindeki nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

