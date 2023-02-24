HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taksim saldırısının planlayıcısı Halil Menci kimdir? MİT, PKK/YPG'li Halil Menci'yi etkisiz hale getirdi!

Taksim saldırısının planlayıcısı Halil Menci kimdir? MİT, PKK/YPG'li Halil Menci'yi etkisiz hale getirdi!

24.02.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim saldırısının planlayıcısı Halil Menci ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. MİT, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcısı olduğu belirlenen PKK/YPG'li Halil Menci'nin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Peki, Taksim saldırısının planlayıcısı Halil Menci kimdir? İşte detaylar...

Taksim saldırısının planlayıcısı Halil Menci kimdir? MİT, PKK/YPG'li Halil Menci'yi etkisiz hale getirdi!

Taksim saldırısının planlayıcısı Halil Menci etkisiz hale getirildi. Geçen sene yaşanan ve 6 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının planlayıcısı PKK/YPG'li Halil Menci öldürüldü. İşte Taksim saldırısının planlayıcısı Halil Menci ile ilgili bilgiler...

HALİL MENCİ KİMDİR?

Halil Menci, PKK/YPG'ye mensup bir terörsittir.

MİT, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının planlayıcısı olduğunu tespit etti.

Geçtiğimiz yıl 13 Kasım'da İstanbul'un Taksim ilçesindeki İstiklal Caddesinde düzenşenen terör saldırısında 6 kişinin ölümüne 81 kişinin de yaralamanmasına sebep olan Halil Menci, Suriye'nin kuzeyindeki nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci büyük depremin merkez üssünde en güvenli yapı o olduİkinci büyük depremin merkez üssünde en güvenli yapı o oldu
Kuraklık tehlikesi büyüyor! Türkiye için kritik uyarı... Kuraklık tehlikesi büyüyor! Türkiye için kritik uyarı...
Depremzedeler için ücretsiz oldu! Depremzedeler için ücretsiz oldu!
Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Petrolde kan kaybı! Akaryakıta bir indirim daha...

Petrolde kan kaybı! Akaryakıta bir indirim daha...

Hükümetten açıklama! Seçimler ne zaman yapılacak?

Hükümetten açıklama! Seçimler ne zaman yapılacak?

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Ebrar Karakurt'un maaşı dudak uçuklattı!

Ebrar Karakurt'un maaşı dudak uçuklattı!

Deprem sonrası İstanbul içi göç başladı!

Deprem sonrası İstanbul içi göç başladı!

İnşaatlar durduruldu! Valilik duyurdu

İnşaatlar durduruldu! Valilik duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.