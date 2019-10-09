Taksim Tarlabaşı’nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A., ’kasten yaralama’ suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Taksim Tarlaba\u015f\u0131\u2019nda bir evde 19 ya\u015f\u0131ndaki \u00f6z k\u0131z\u0131na i\u015fkence etti\u011fi iddia edilen Muzaffer A., \u2019kasten yaralama\u2019 su\u00e7undan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimli\u011fine sevk edildi.Sosyal medya yalanlar\u0131 bu payla\u015f\u0131mlarla ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Gaziantep\u2019te h\u0131rs\u0131zl\u0131k operasyonu: 3 g\u00f6zalt\u0131Soyunma kabininde gen\u00e7 k\u0131z\u0131n videolar\u0131n\u0131 \u00e7eken san\u0131k, tahliye edildi
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