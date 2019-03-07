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"Taksim Trio" İKÜ'de konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 23:18 | Son Güncelleme

Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek tarafından 2007 yılında kurulan grup, konserde "Ahi" albümlerinde yer alan kendi bestelerinin yanı sıra usta sanatçıların eserlerini de yorumladı

İSTANBUL (AA) - Kendilerine özgü müzikleriyle tanınan "Taksim Trio" grubu, İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde hayranlarıyla bir araya geldi.

Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek tarafından 2007 yılında kurulan grup, konserde "Ahi" albümlerinde yer alan kendi bestelerinin yanı sıra usta sanatçıların eserlerini de yorumladı.

İsmail Tunçbilek, Yemen'den kendilerini ziyarete gelen keman sanatçısı Arif Jemen'e jest olması amacıyla onu sahneye çağırdı. Grup, daha sonra Jemen'e eşlik ederek 2 parça seslendirdi.

Klarnette Hüsnü Şenlendirici, kanunda ise Aytaç Doğan'ın yer aldığı konser, yaklaşık 2 saat sürdü.

Bugüne kadar üç albüme imza atan grup, kuruldukları 2007 yılında "Taksim Trio" isimli bir albüm çıkardıktan sonra özgün bestelerinin yanı sıra Orhan Gencebay, Zülfü Livaneli ve Şükrü Tunar'ın parçalarının da yer aldığı "Taksim Trio- 2" albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

Son olarak 2016 yılında çıkardıkları "Ahi" adlı albümleriyle grup, uluslararası müzik piyasasında da isminden söz ettirmeye başladı ve Orta Doğu'da birçok kez konser verdi.

Dünya müziğinin önemli fuarlarından sayılan WOMEX'te ve bir sonraki yıl da Londra Caz Festivali kapsamında Queen Elizabeth Hall sahnesine çıkan ve burada büyük beğeni kazanan Taksim Trio, dünya çapında müzikal zenginliği ile öne çıkan gruplar arasında gösteriliyor.

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İKÜ konser Taksim Trio

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