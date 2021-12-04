Taksim Trio kimdir, üyeleri kimler? İşte Taksim Trio şarkıları ve albümleri...

Taksim Trio müzik grubu, bu hafta Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu oldu. Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici ve arkadaşlarının birlikte kurduğu Taksim Trio, 2007'de kurulmuştur. Peki Taksim Trio üyeleri kimler?
Taksim Trio isimli müzik grubu Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek'in 2007'de oluşturduğu müzik topluluğudur. Grup, aynı isimli ilk albümünü 1 Ekim 2007'de Doublemoon etiketiyle çıkartmıştır.
2012 yılında müzik çalışmalarına yeniden başlamış olan grup, 11 Nisan 2013 tarihinde Taksim Trio 2 isimli albümlerini Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle piyasa sürmüştür.
Hüsnü Şenlendirici - Klarnet
İsmail Tunçbilek - Bağlama
Aytaç Doğan - Kanun
Unutmamalı
Biçare
"Taksim Trio" (1 Ekim 2007)
"Taksim Trio 2" (11 Nisan 2013)
"Ahi" (23 Eylül 2016)
Gönül
Elfa Laila
Gözüm
Derdin NE
Untmadım
Naz
Belalım
Yalan Dünya
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