Taksim Trio kimdir, üyeleri kimler? İşte Taksim Trio şarkıları ve albümleri...

Taksim Trio müzik grubu, bu hafta Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu oldu. Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici ve arkadaşlarının birlikte kurduğu Taksim Trio, 2007'de kurulmuştur. Peki Taksim Trio üyeleri kimler?

TAKSİM TRİO KİMDİR?

Taksim Trio isimli müzik grubu Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek'in 2007'de oluşturduğu müzik topluluğudur. Grup, aynı isimli ilk albümünü 1 Ekim 2007'de Doublemoon etiketiyle çıkartmıştır.

2012 yılında müzik çalışmalarına yeniden başlamış olan grup, 11 Nisan 2013 tarihinde Taksim Trio 2 isimli albümlerini Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle piyasa sürmüştür.

TAKSİM TRİO ÜYELERİ VE ÇALDIKLARI ENSTRÜMANLAR

Hüsnü Şenlendirici - Klarnet

İsmail Tunçbilek - Bağlama

Aytaç Doğan - Kanun

TAKSİM TRİO ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

Unutmamalı

Biçare

"Taksim Trio" (1 Ekim 2007)

"Taksim Trio 2" (11 Nisan 2013)

"Ahi" (23 Eylül 2016)

Gönül

Elfa Laila

Gözüm

Derdin NE

Untmadım

Naz

Belalım

Yalan Dünya



