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Taksim ve İstiklal’de bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 16:10 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İstanbul’da kalan vatandaşların tercihi Taksim ve İstiklal Caddesi oldu.

Taksim ve İstiklal’de bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İstanbul’da kalan vatandaşların tercihi Taksim ve İstiklal Caddesi oldu. En kalabalık günlerinden birisini yaşayan Taksim ve İstiklal Caddesi hıncahınç doldu.
Ramazan Bayramı tatilinde şehir dışına çıkamayan vatandaşlar kendileri için alternatif eğlence ve gezme yerlerine akın etti. Özellikle yerli ve yabancı turistler arasında son derece popüler olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yine bayramın en uğrak yerlerinden biri oldu. Son zamanlarda olmadığı kadar yoğun görülen cadde ve meydan adeta insan akınına uğradı. İnsan selini andıran kalabalık nedeniyle insanlar yürümekte zorluk çekerken, vatandaşların alışveriş yapması esnafın yüzünü güldürdü.

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