HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taksim Yenikapı metrosu çalışıyor mu, arıza giderildi mi? Taksim Yenikapı metrosu ne zaman düzelecek? 25 Ekim 2022 Salı

Taksim Yenikapı metrosu çalışıyor mu, arıza giderildi mi? Taksim Yenikapı metrosu ne zaman düzelecek? 25 Ekim 2022 Salı

25.10.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Yenikapı metrosunda Haliç Metro köprüsü üzerindeki elektrik kablolarında çıkan yangın sebebiyle seferler durduruldu. Teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı aktarıldı. Ulaşımda metroyu tercih eden çok sayıda vatandaş gidecekleri yere zamanında varmak için arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki, Taksim Yenikapı metrosu ne zaman düzelecek? İşte 25 Ekim 2022 Salı günü Taksim Yenikapı metrosunda yaşanan arıza ile ilgili bilgiler...

Taksim Yenikapı metrosu çalışıyor mu, arıza giderildi mi? Taksim Yenikapı metrosu ne zaman düzelecek? 25 Ekim 2022 Salı

Taksim Yenikapı metrosunda seferlerin durdurulduğu açıklandı. Metro İstanbul'dan Taksim Yenikapı metrosu ile ilgili yapılan açıklama sonrası birçok kişi konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte 25 Ekim 2022 Salı günü Taksim Yenikapı metro seferlerinde son durum...

TAKSİM YENİKAPI METROSU ÇALIŞIYOR MU?

Taksim Yenikapı arasında seferler durdu.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Metro İstanbul tarafından yazılı açıklama yayımlandı.

TAKSİM YENİŞKAPI METROSU ARIZA GİDERİLDİ Mİ, SORUN NE ZAMAN DÜZELECEK?

İşte Metro İstanbul'dan yapılan açıklama:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 kişiyle saldırmışlardı! Dehşete düşüren olayın detayları ortaya çıktı10 kişiyle saldırmışlardı! Dehşete düşüren olayın detayları ortaya çıktı
İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak olduİngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu
Yanlışlıkla gelen 10 bin lirayı iade etti, hayatının şokunu yaşadıYanlışlıkla gelen 10 bin lirayı iade etti, hayatının şokunu yaşadı
Anahtar Kelimeler:
metro Yenikapı son dakika taksim

En Çok Okunan Haberler

'İlk kez benden duyacaksınız' dedi! Asgari ücrette heyecanlandıran rakam

'İlk kez benden duyacaksınız' dedi! Asgari ücrette heyecanlandıran rakam

Sosyal medyadan uyardı! 'e-devlet'ten kontrol edin'

Sosyal medyadan uyardı! 'e-devlet'ten kontrol edin'

Yalı Çapkını'nın yıldız isminden şoke eden itiraf! "İki kocamla yaşıyorum"

Yalı Çapkını'nın yıldız isminden şoke eden itiraf! "İki kocamla yaşıyorum"

İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı! Hedeflerinde onlar var

İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı! Hedeflerinde onlar var

'Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin'

'Bu son mesajım, herkes hakkını helal etsin'

Şubeye gelmişti... 182. müşteri olunca büyük bir sürprizle karşılaştı

Şubeye gelmişti... 182. müşteri olunca büyük bir sürprizle karşılaştı

İlginizi Çekebilir

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

“Çirkin, şişman ve turuncuydum” dedi! Şimdi birçok ünlü peşinde

“Çirkin, şişman ve turuncuydum” dedi! Şimdi birçok ünlü peşinde

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.