Taksim Yenikapı metrosu çalışıyor mu, arıza giderildi mi? Taksim Yenikapı metrosu ne zaman düzelecek? 25 Ekim 2022 Salı

Taksim Yenikapı metrosunda seferlerin durdurulduğu açıklandı. Metro İstanbul'dan Taksim Yenikapı metrosu ile ilgili yapılan açıklama sonrası birçok kişi konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte 25 Ekim 2022 Salı günü Taksim Yenikapı metro seferlerinde son durum...

TAKSİM YENİKAPI METROSU ÇALIŞIYOR MU?

Taksim Yenikapı arasında seferler durdu.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Metro İstanbul tarafından yazılı açıklama yayımlandı.

TAKSİM YENİŞKAPI METROSU ARIZA GİDERİLDİ Mİ, SORUN NE ZAMAN DÜZELECEK?

İşte Metro İstanbul'dan yapılan açıklama:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır"



