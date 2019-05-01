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Taksim'de 1 Mayıs önlemleri devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 03:25 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının Bakırköy'de yapılacağının açıklanmasının ardından Taksim'de alınan güvenlik önlemleri devam ediyor.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının Bakırköy'de yapılacağının açıklanmasının ardından Taksim'de alınan güvenlik önlemleri devam ediyor. Meydan ve çevresi polis barikatlarıyla kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de değil Bakırköy'de yapılacağı yönündeki kararının ardından Taksim ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri gece boyunca da devam etti. Gün boyunca Gezi Parkı çevresi, Taksim Cumhuriyet Anıtı önü, İstiklal Caddesi girişi bariyerlerle kapatıldı. Meydana giriş çıkışlar bariyerlerin aralarında bırakılan boşluklardan sağlanırken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın tamamen boşaltılacağı öğrenildi.

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Taksim'de 1 Mayıs önlemleri devam ediyorTaksim'de 1 Mayıs önlemleri devam ediyor
Bakırköy'de 1 Mayıs önlemleri gece de devam ettiBakırköy'de 1 Mayıs önlemleri gece de devam etti
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