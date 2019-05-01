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Taksim’de 1 Mayıs önlemleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 04:46 | Son Güncelleme

Bakırköy’de kutlanacağı açıklanan Dünya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim’deki güvenlik önlemleri sürerken, Cumhuriyet Anıtı ve meydan çevresi barikatla çevrildi.Bakırköy’de kutlanacağı açıklanan Dünya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim’de önlemler sürüyor.

Taksim’de 1 Mayıs önlemleri sürüyor

Bakırköy’de kutlanacağı açıklanan Dünya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim’deki güvenlik önlemleri sürerken, Cumhuriyet Anıtı ve meydan çevresi barikatla çevrildi.
Bakırköy’de kutlanacağı açıklanan Dünya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim’de önlemler sürüyor. İstanbul Valiliği’nin kararının ardından Taksim ve çevresinde barikatlarla güvenlik önlemi alındı. Cumhuriyet Anıtı ile Meydanın çevresi polisin aldığı güvenlik önlemiyle kapatıldı.
Özellikle meydana çıkacak yolları kapatma çalışmalarına devam ederken, sabah saatlerinde yolların tamamen kapatılacağı belirtildi. Gün boyu Gezi Parkı, Taksim Cumhuriyet Anıtı, İstiklal Caddesi ile meydana giriş çıkışların olacağı yollar barikatlarla kapatılacak.
Güvenlik önlemleri sürüyor.

Taksim’de 1 Mayıs önlemleri sürüyor

Taksim’de 1 Mayıs önlemleri sürüyor

Taksim’de 1 Mayıs önlemleri sürüyor

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