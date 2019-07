“Taksim Meydanı’ndan her geçtiğimde aynı duyguları bir daha yaşıyorum”

Taksim Meydanı’ndan her geçtiğinde aynı duyguları yaşadığını söyleyen 15 Temmuz gazisi Emre Sessiz, “Anlatılmaz yaşanır derler ya biz o gün baldıran zehrini içmek için bu vatan uğruna canımızı vermekten çekinmeden eşimizi işimizi bırakarak Taksim Meydanı’na çıktık. Meydanlara halkımız döküldü. Bu tabii ki vatanımız içindi ecdadımız geçmişte ne yaptıysa bizde onu yapmak için çıktık. Cumhurbaşkanımız halkımızı sokağa davet etmeden önce zaten halkımız sokağa çıkmaya başlamıştı çağrıyla beraber akın akın sokağa dökülmeler başladı. Toplumca bu tepkimizi göstermeye çalıştık. Ben mesela Taksim Meydanı’ndan her geçtiğim zaman burada oturuyorum zaten aynı duyguları bir daha yaşıyorum. Kolay bir şey değil” ifadelerini kullandı.