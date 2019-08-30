Taksim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL, (DHA) 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıldönümü nedeniyle Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi.

Cumhuriyet Anıtı'nda saat 09:30'da başlayan törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Çelenklerin Cumhuriyet Anıtına bırakılması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

ZAFER HAFTASI SERGİSİ'Nİ GEZDİLER

Cumhuriyet Anıtı'ndaki törenin bitmesinin ardından Vali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Avsever, İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, Beyoğlu Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'nda açılan "Zafer Haftası Sergisi"nin açılışını yaptı.

Taksim Meydanı'ndaki tören öncesi Cumhuriyet Anıtı çevresi polis bariyerleri ile kapatıldı.Tören sırasında polis ekipleri Taksim Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis helikopteri de Taksim üzerinde denetim yaptı. Tören meydanda bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi.