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TAKSİM'DE ADIM ATACAK YER KALMADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 17:52 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı ve özellikle İstiklal Caddesi'nde bayramın ikinci günü yoğun insan kalabalığı görüldü.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Taksim Meydanı ve özellikle İstiklal Caddesi'nde bayramın ikinci günü yoğun insan kalabalığı görüldü. İstiklal Caddesinde adım atacak yer kalmadı.
1 haftalık Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen İstanbulluların memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmesiyle İstanbul adeta boşaldı.
Bayramın ilk gününü kurban kesimi ve ziyaretlerle geçiren İstanbullular, bugün havanın da güzel olmasını değerlendirerek geziye çıktı. İstanbul'da en çok ilgi gören yerlerin başında Taksim yer aldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğun insan kalabalığı oluştu. İstiklal Caddesi'nde adeta adım atacak yer kalmadı. Özellikle turistlerin yoğunluğu dikkat çekti.

Görüntü dökümü:
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-Taksim Meydanı
-İstiklal Caddesi
-Yoğun kalabalık
-Genel ve detay görüntüler

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