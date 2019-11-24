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Taksim’de alkollü şahıs kavga ettiği kağıt toplayıcısını bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 17:04 | Son Güncelleme

Taksim Gezi Parkı önünde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, önce tartıştığı, ardından da kavga ettiği kağıt toplayıcısını bıçakladı.

Taksim Gezi Parkı önünde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, önce tartıştığı, ardından da kavga ettiği kağıt toplayıcısını bıçakladı. Polis ekiplerinin anlık müdahalesi sonucu zanlı gözaltına alındı. Yaşanan olay ise kameralara yansıdı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Gezi Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda alkollü bir şahıs ile kağıt toplayıcı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine meydana gelen bıçaklı kavgada alkollü olduğu iddia edilen şahıs, kağıt toplayıcısını belinden bıçakladı. Şahsın bıçaklandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin anlık müdahalesi sonucu zanlı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaralı şahıs ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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