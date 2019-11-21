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Taksim'de aynı köpek yine ısırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 19:36 | Son Güncelleme

TAKSİM Meydanda iki ay önce iki turist kadını ısıran sokak köpeği, bugün de bir kadını kolundan ısırdı.

Ersan SAN-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-TAKSİM Meydanda iki ay önce iki turist kadını ısıran sokak köpeği, bugün de bir kadını kolundan ısırdı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Köpek belediye ekipleri tarafından yakalanarak götürüldü
Taksim Meydanı'nda Eylül ayında iki turist, sevmeye çalıştıkları sokak köpeği tarafından ısırılmışlardı. Aynı köpek bugün saat 16.30 sıralarında bir kadını ısırdı. Sibel Akbayrak (29) adlı kadın, sevmek istediği köpek tarafından ısırıldı. Kadın ısırılması üzerinde Taksim Meydanı'nda kısa süreli korku ve panik yaşandı. Sibel Akbayrak'ın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Köpek çevredekiler tarafından meydandan uzaklaştırılırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AYNI KÖPEK 2 YIL ÖNCE DE KAPTIĞI ÇANTAYI BIRAKMAMIŞTI
Aynı köpek 2017 yılında bir gencin çantasını kapmış, çevredekilerin de yardımıyla uzun uğraşlar sonucu çanta alınabilmişti.

KÖPEK BARINAĞA KONULACAK
Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği iğneyle etkisiz hale getirdikten sonra bir araca koyarak götürdü. Köpeğin, klinikte yapılacak olan muayenesinin ardından barınağa konulacağı öğrenildi. Bazı vatandaşların, ekiplerin köpeğe olan müdahalesine tepki gösterdikleri görüldü.

(FOTOĞRAF)

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