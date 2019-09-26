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Taksim’de bir binada kayma meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 17:58 | Son Güncelleme

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Taksim’de bir binada kayma meydana geldi.

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Taksim’de bir binada kayma meydana geldi. Dış cephesinden moloz dökülen binanın sakinleri itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Silivri açıklarında saat 13.59’da yerin 7 kilometre derinliğinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü, bazı binalar da hasar gördü. Taksim’de bir binada kayma meydana geldi. Binanın dış cephesinden moloz parçalarının döküldüğü görülürken bina sakinleri itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Binanın çevresinde yoğun bir şekilde güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekipleri tedbir amacıyla binanın bulunduğu noktada beklemeye devam ediyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da hasar gören binanın bulunduğu bölgeye gelerek incelmelerde bulundu. Başkan Yıldız, "Bugün İstanbul’umuzda bir depremi hep birlikte yaşadık. Şahsen o sırada araçta Kasımpaşa’daydım ve Piyalepaşa Mahallemize intikal ediyordum. Beyoğlu Taksim’de bir binanın hafif bir risk taşıdığı bilgisi geldi. Biz de teknik arkadaşlarımızdan mimar arkadaşlarımızdan gerekli bilgileri aldı. Tabi binanın geçmişi ile ilgili arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. 7 iş yeri 4 konut olmak üzere toplam 11 bağımsız bölüm tahliye edildi. Şuanda bununla ilgili can ve mal kaybının oluşmaması bakımından bulunduğumuz cadde de geçici olarak trafiğe kapatıldı emniyet tarafından. Şuanda herhangi bir maddi hasar yok. Binanın eski olmasından -yaklaşık 70 yıllık olduğu söyleniyor- dolayı tedbir mahiyetinde bina mühürlendi ve içeride bulunanlar tahliye edildi. Binada çökme yok ama öne doğru hafif bir eğilim olunca biz de incelemelerimizi ve değerlendirmelerimizi yaptık" dedi.

Öte yandan, eski gazeteci Güngör Denizaşan sağlık sorunları nedeniyle binadan sağlık ekipleri eşliğinde çıkarıldı.

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